Op deze plekken in Brabantse worden de minste en de meeste prikken gezet: zie hier hoeveel vaccinaties in jouw wijk zijn gezet

Steeds meer wethouders wonen niet in ‘hun’ gemeente: ‘Verhuizen voor tijdelijke baan voor wethouders enorm groot risico’

In heel Nederland wonen steeds meer wethouders niet in hun eigen gemeente. In 2010 woonde een op de veertien wethouders niet in de eigen gemeente, nu is dat al gegroeid tot een op de zeven wethouders. Dat blijkt uit onderzoek van BN DeStem. Het gaat landelijk om 178 wethouders in totaal, waarvan 27 in de provincie Noord-Brabant*.

11:04