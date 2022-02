Op deze plekken in Brabant worden de minste en de meeste coronaprikken gezet: zie hier hoeveel dat er in jouw wijk waren

Inwoners van Roosendaal-Noord hebben van alle West-Brabanders het minst vaak (61 procent) hun basisvaccinaties tegen corona gehad, terwijl in de wijk Leijsenakkers in Oosterhout juist de meeste mensen (87 procent) hun eerste twee prikken (of Janssen, red.) hebben gekregen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. De cijfers uit heel Noord-Brabant laten zien dat de vaccinatiegraad zelfs in één stad of regio behoorlijk kan verschillen.

In alle gemeten Brabantse wijken heeft meer dan de helft van de inwoners hun eerste twee coronaprikken of een vaccin met Janssen gehad. De laagste aantallen zijn te zien in Veen (53 procent) en de Tilburgse wijk Stokhasselt (54 procent), waar het gaat het om iets meer dan de helft van de bewoners met een basisvaccinatie.

In de omgeving van Vinkenberg in de gemeente Oisterwijk hebben juist de meeste mensen hun basisspuiten gehad: liefst 93 procent.

Verschillen

De wijkcijfers tonen dat de vaccinatiegraad al behoorlijk kan verschillen per wijk. Want waar Stokhasselt één van de laagste aantallen bewoners met een basisvaccinatie heeft, geldt dat zeker niet voor de Tilburgse wijken De Blaak, De Leij en Heyhoef: daar gaat het om 88 procent van de inwoners.

Dat soort verschillen proberen de Brabantse GGD’s niet op te lossen door mensen te overtuigen om zich te vaccineren. ,,Het is onze taak om de vaccinatie te zetten en voorlichting te geven over de vaccinatie”, zeggen de GGD West-Brabant en Brabant-Zuidoost eensgezind. Daarmee is de rol van de GGD anders dan die van de overheid, die met reclamespotjes op televisie twijfelaars wil overtuigen om toch de prik te gaan halen.

Prikpunten tegen lage vaccinatiegraad

Maar dat er verschil is, hebben de gezondheidsorganisaties wel door. ,,Ook in onze regio is een aantal gemeenten waar de vaccinatiegraad achter blijft”, stelt de GGD West-Brabant. Dat probeert de gezondheidsdienst aan te pakken door bijvoorbeeld mobiele vaccinatieteams in te zetten, of door kleine lokale prikpunten op te bouwen.

Zowel de GGD West-Brabant als Brabant-Zuidoost zijn van plan om dit soort pop-ups neer te zetten in gemeenten waar de vaccinatiegraad achterblijft. Zo komen de GGD's dichter bij de inwoners. ,,We proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren in de wijken”, antwoordt de woordvoering van West-Brabant.

Voorlichting geven aan sleutelfiguren in wijken met een lage vaccinatiegraad behoort ook tot de opties. Informatie geven en de wijken in gaan lijken zo de belangrijkste troeven om de percentages op te krikken.

Hieronder zijn alle cijfers in een tabel voor heel Brabant terug te zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.