Op deze locaties in Brabant kwam legionella ook al eens voor

Tien inwoners van Schijndel zijn de afgelopen dagen zieken geworden door de legionellabacterie, van hen overleed één patiënt. Het is niet voor het eerst dat Brabanders ziek zijn of zelfs overlijden door een besmetting. Nog veel vaker wordt de bacterie aangetroffen. Een overzicht.

De GGD Hart voor Brabant en de gemeente Meierijstad maakten donderdag de situatie in Schijndel bekend. Wat de bron is van de besmettingen, is vooralsnog onduidelijk. Met man en macht zoekt men naar de oorzaak.

Record in 2017

De legionellabacterie maakte ook in 2017 slachtoffers in Brabant. In dat jaar werden 123 mensen in de provincie ziek, elf van hen overleden aan de gevolgen van de besmetting. Die cijfers betekenden een record. Ter vergelijking: in 2015 raakten ‘slechts’ 75 Brabanders besmet, van wie er twee zijn overleden. Ook Boxtelaar Gerard Smits werd destijds ziek door de bacterie: ,,Ik heb echt kantje boord gelegen.”

Niet douchen

Onlangs nog konden voetballers in Kaatsheuvel niet douchen: de kranen waren sinds juli dit jaar dichtgedraaid vanwege een legionellabesmetting. Vanwege de coronastop en het plaatsen van een nieuwe ketel heeft de voetbalclub het water in de kleedkamer in juli laten testen. Daardoor kwam de bacterie aan het licht.

In het najaar van 2018 werd de legionellabacterie ontdekt in een rioolzuivering in Tilburg. De GGD sprak over ‘enkele meldingen’ van personen die waren besmet.

Andere situaties

Nog veel vaker werd legionella aangetroffen op verschillende plekken in Brabant. Voor zover bekend, werd niemand ziek bij de volgende locaties. In de zomer van 2020 bijvoorbeeld, bij de douches van zwembad en sporthal De Butter in Rijen. In het najaar van 2020 was het raak bij zeven sportaccommodaties in Someren en Lierop. Eind 2019 was dat het geval bij zwembad De Schelp in Bergen op Zoom en in september van dat jaar bij drinkwaterinstallatie De Dompelaar in Elsendorp.

Waterleidingen van sporthal De Hazelaar in Rosmalen waren in augustus 2019 verontreinigd door legionella. Eerder, in mei 2018, werd de bacterie gevonden in de jachthaven van Willemstad. Bij een waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf Rendac in Son en Breugel werd legionella gevonden in maart 2018. Een dorpshuis in Zegge kreeg te maken met de bacterie in 2016.

Wat is legionella? Legionella is een bacterie die van nature voorkomt in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden. Als besmet water gedronken wordt, word je daar niet ziek van. Als het echter in kleine druppels in de lucht terechtkomt, kunnen mensen dit inademen en is het wel gevaarlijk. Lees hier meer over de bacterie en de gevaren.

