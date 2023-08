Op de fiets over de bloeiende Strabrechtse Heide

Record voor Het Markiezen­hof: Rijksexpo Hete Vuren trekt 13.000e bezoeker naar museum

BERGEN OP ZOOM - Rijksexpositie Hete Vuren in stadspaleis het Markiezenhof in Bergen op Zoom is een succes. De tentoonstelling met schatten uit het Rijksmuseum overtreft nu al ruim de vorige editie Hoge Luchten. ,,En dat met nog drie weken te gaan.”