Op de camping met accordeoniste Renée Bekkers uit Gemert: ‘De kinderen gebruiken pannen als slagwerk’

Topwielren­ners naar Duizel, dat zich opmaakt voor de strijd om de gele trui

In de ronde van Duizel staan maandagavond traditiegetrouw grote kanonnen aan het vertrek bij de koersen voor vrouwen en mannen, die bij goede prestaties de knip flink kunnen spekken. Tientallen coureurs rijden maandag over de straten in het Kempendorp, waar bij de mannen de winnaar van vorig jaar een van de grote favorieten is.