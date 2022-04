Oorlogsgraven krijgen gezicht in Overloon. ‘Een 100 procent resultaat gaat niet lukken’

Op 4 en 5 mei worden ze geplaatst, 130 stuks. Want zo veel foto’s heeft Overloon War Chronicles inmiddels bemachtigd. ,,Het is enorm lastig om aan die foto's te komen”, legt secretaris Piet Peters van de stichting uit. Volgens hem is het afgelopen jaar door Engelse en Nederlandse researchers hard gewerkt om zo veel mogelijk foto's bij elkaar te krijgen. ,,Een 100 procent resultaat? Ik denk niet dat dat gaat lukken.”



Geen permanente plaatsing

Maar toch, het huidige resultaat mag er al zijn. De bordjes staan niet constant bij de graven maar worden er op drie momenten geplaatst. Rond Kerstmis, op 14 oktober - de bevrijding van Overloon van de Duitsers in 1944 - en dus tijdens Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.



Permanente plaatsing mag niet van The Commonwealth War Graves Commission, verantwoordelijk voor het Britse ereveld in Overloon, legt Peters uit. ,,Op deze dagen hebben we er vergunning voor gekregen.”



Het adoptieplan dat Overloon War Chronicles vorig jaar begon voor de graven loopt naar behoren. De stichting zoekt mensen die de militairen die in de Tweede Wereldoorlog vochten en sneuvelden voor de vrijheid te eren. Niet door de graven schoon te houden, wel door een graf van een soldaat te bezoeken en er bijvoorbeeld tijdens Dodenherdenking of met Kerstmis een bloemetje neer te leggen.