Ook woning bij manege in Mariahout drie maanden op slot

Nieuwe fusie­school krijgt een nieuwe rector, Cornelis­sen tijdelijk hoogste baas: ‘Frisse blik gewenst’

Aan het hoofd van de nieuwe fusieschool Elzendaalcollege-Metameer staat straks een nieuwe rector. Berita Cornelissen, nu rector van Metameer, is per 1 augustus als de twee middelbare scholen in Boxmeer officieel samen verder gaan tijdelijk de nieuwe rector.