Ook Waalre heeft binnenkort haar eigen padelbanen

WAALRE - De opmars van padel is niet te stuiten. De interesse in de racketsport is zo groot dat de vraag naar banen -en extra banen- almaar toeneemt. LTV Eeckenrode in Aalst heeft, naast acht winterharde Smashcourtbanen, nu ook twee padelbanen. Zaterdag is de feestelijke opening.

„Goed voor de levendigheid binnen onze vereniging”, meent Dennis Glaser, lid van de Padelcommissie. „Een aantal van onze eigen leden gaat (ook) padellen en daarnaast verwachten wij nieuwe sporters bij de club te mogen verlkomen. Om kennis te maken met het spel organiseren we tijdens het openingsweekend gratis padelclinics voor iedereen. Deze duren 60 minuten en worden gegeven door ervaren padeltrainers. Natuurlijk zorgen wij voor rackets en ballen.”

Basisregels snel onder de knie

Voor de clinics waren 100 plekken beschikbaar, maar die zaten binnen no-time al vol. Er is een wachtlijst aangelegd en gezien de grote belangstelling verwacht Glaser dat de komende tijd er nog één of meerdere kennismakingsavonden zullen volgen.

Het waren aanvankelijk vooral tennissers en squashers die een uitstapje maakten naar het Padel (spreek uit als pa-del). Het spel, dat door dubbelteams in een glazen kooi van 10 meter breed en 20 meter lang wordt gespeeld, kent tennisregels en een tennistelling. Door gebruik te maken van de glazen wanden kan een game temperamentvolle en soms zelfs eindeloos lijkende rally’s opleveren. Steeds vaker wagen ook de niet-tennissers zich op de padelbaan, want de sport slaat aan bij een breed publiek van alle leeftijden. De basisregels heb je bovendien al binnen een half uurtje onder de knie en vanaf de leeftijd van zes jaar mag je deelnemen.

Leden bij financiering betrokken

Nadat het bestuur van Eeckenrode er een aantal jaar geleden een enquête over had gehouden, bleek dat de leden van de Aalster tennisclub positief waren over de plannen om een padelbaan aan te leggen. Door een in 2022 uitgeschreven obligatielening, met aantrekkelijke voorwaarden, werden de leden bij de financiering betrokken. „Een beproefde formule om zo je eigen club te ondersteunen”, weet clubvoorzitter Chris van Gennip.

Mensen die al aan het padellen geslagen zijn, moesten tot op heden naar Valkenswaard, Eindhoven of Veldhoven. De eerste padelbanen van Waalre worden op zaterdag 18 maart om 15.00 uur door burgemeester Marcel Oosterveer geopend. „Aansluitend vindt er tot 16.00 uur een demonstratiewedstrijd plaats, waaraan ook de tennissterren Lucky en April van Gennip deelnemen. Publiek is uiteraard van harte welkom op deze feestelijke dag, die al om 09.00 uur begint. Ook de zondag staat in het teken van het padellen.”

Glaser vertelt dat aankomend weekend voor de tweede keer ook een open dubbeltoernooi tennis wordt georganiseerd: „Dat zal sowieso veel publiek trekken. Daarnaast is het voor alle deelnemers en bezoekers gewoon genieten van de gezellige sfeer en een lekker partijtje tennis of padel (kijken).”

Van Gennip: „Er liggen nu twee banen, maar we hebben ruimte voor meer. De ondergrond met drainagesysteem voor een derde baan, is al aangelegd. Ook de bekabeling voor de verlichting is er; alleen de masten hoeven nog maar neergezet te worden. We gaan het zien. Ons park is zelfs groot genoeg voor de eventuele aanleg van nóg een paar banen.”