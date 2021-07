Ook Udenhoutse techneut Hoppenbrouwers slachtoffer van wereldwijde cyberaanval: ‘Ik gun het niemand’

Met balken doorboorde auto blijkt gestolen bij bso, hoe is de gespietste bestuurder er aan toe?

30 juni CUIJK - De auto die woensdagochtend in alle vroegte met balken doorboord werd aangetroffen op de kade langs de Maas in Cuijk, blijkt eerder die nacht gestolen bij buitenschoolse opvang Graaf. Terwijl de politie het bizarre voorval onderzoekt, gaat alle commotie aan de medewerkers en kinderen van de buitenschoolse opvang voorbij. ,,We hebben koekjes gebakken voor de politie.”