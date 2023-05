Ook Sam Weijers stapt van Marvilde over naar RPC: ‘Een mooie club met een gezonde ambitie’

Boze Kay Tejan blijft toch in Oss: was het een blunder van de zaakwaarne­mer of een slimme truc van TOP?

Zelf dacht Kay Tejan deze zomer transfervrij het Frans Heesen Stadion uit te lopen. Maar dat gaat niet gebeuren. De spits ligt nu nog één jaar vast. Komt dat nu door een fout van de zaakwaarnemer of een slimme truc van TOP Oss? De 26-jarige aanvaller is boos over de gang van zaken en voelt zich ‘genaaid’.