Ook nog even 1.600 euro aftikken na aanhouding voor te hard rijden in Kaatsheuvel

Blinde Ingrid van Kranen na uitspraak over Kruidvat: 'Waar nodig span ik ook een rechtszaak aan'

17:24 Ze heeft een voorbeeld willen stellen. En dat is gelukt. De blinde Ingrid van Kranen uit Vught was dinsdagmorgen dolblij toen het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat ze was gediscrimineerd door de drogisterijketen Kruidvat. Maar ze is nog lang niet klaar.