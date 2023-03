Ook na vijftig jaar les blijft Berry van Bokhoven zeggen dat je het schildersvak pas leert door veel te oefenen

GEMERT - Een halve eeuw geeft Berry van Bokhoven uit Helmond teken- en schilderles, nog elke week in het Kunstlokaal in Gemert. Voor hem draait het om ‘het bezig zijn’.

Destijds begon het allemaal bij het Gemerts Atelier en na de fusie en verhuizing in 2007 werd het het Kunstlokaal. Van Bokhoven heeft het vak schilderen nog geleerd tijdens zijn opleiding aan de Kunstacademie in Den Bosch. ,,Schilderen en tekenen is een vak dat je kunt leren, en leren is herhalen totdat de techniek en vaardigheid zijn ingesleten bij je,” zegt hij.

Niet aan hun lot overlaten

Van Bokhoven geeft les vanuit dit principe, maar heeft door zijn werk als creatief therapeut bij psychiatrisch ziekenhuis Huize Padua ook veel ervaring opgedaan in de omgang met mensen tijdens de les. ,,Men was destijds van mening dat chronische patiënten die waren uitbehandeld niet aan hun lot moesten worden overgelaten.”

Met mijn 75 jaar merk ik wel dat de pijp na zo'n lesdag wat leeg is, maar ik denk er nog niet over om te stoppen

Een team van creatieve-, arbeids-, en bewegingstherapeuten ging met deze patiënten aan het werk vanuit hun vakgebied. ,,Al snel merkte ik dat het aanleren van de vaardigheid schilderen het gevoel van eigenwaarde opkrikte bij de patiënten. Het gaf ze voldoening en ze werden weer trots op zichzelf. Een ongedwongen sfeer tijdens de lessen was belangrijk om de motivatie te behouden.”

Berry van Bokhoven helpt een cursist.

Van Bokhoven geeft nadrukkelijk aan dat hij geen kunstenaar maar een schilder is, en dat niet het eindproduct maar het creatief bezig zijn het belangrijkste is.

Cursisten zien groeien

Hij werd vijftig jaar geleden gevraagd door collega-therapeut Henri Bol om schilderlessen bij het Gemerts Atelier over te nemen en nog steeds geeft hij wekelijks les aan veertig cursisten, jong en oud. ,,Met mijn 75 jaar merk ik wel dat de pijp na zo’n lesdag wat leeg is, maar ik denk er nog niet over om te stoppen. Het geeft me ook energie als ik cursisten zie groeien in hun schilderijen. We maken hier geen kunst maar leren het vak schilderen, ieder op zijn eigen niveau en vanuit zijn eigen kijk op dingen.”

In zijn beginjaren gaf hij nog ‘schools les’. ,,Ik koos een voorwerp. Als dat een naaktmodel was, moest ik wel de cursist die pastoor was even vooraf inlichten. Heel dapper kwam hij toch naar de les, maar ging toen achter het model staan.”

,,We maken hier geen kunst maar leren het vak schilderen, ieder op zijn eigen niveau en vanuit zijn eigen kijk op dingen''

Ria Suiker is bezig met haar 27ste seizoen les bij van Bokhoven, de langstzittende leerling. ,,De les duurt twee uur en in die tijd ben je behalve met je werk ook bezig met de mensen in je groep”, zegt ze. ,,De meesten zitten al vele jaren samen op les. We delen lief en leed, maar hebben het vooral gezellig samen. Ik schilder alleen hier in het atelier, want thuis komt het er niet van. Als ik mijn oudere werken vergelijk met recent gemaakte schilderijen, zie ik dat ik nog steeds kan leren van Berry.”