Ook na honderd jaar zijn de busreizen van Maaskant Reizen nog in trek: ‘Die lange rijen op Schiphol zijn koren op onze molen’

met video VS verplaat­sen ‘dooms­day-vliegtuig’ naar Europa nu Russische dreiging aanhoudt

Deze week hebben de VS een ‘doomsday-vliegtuig’ naar Europa verplaatst. De E-6B Mercury, die gebaseerd op een Boeing 707, dient als commandocentrum voor de nucleaire onderzeeërs van de Amerikaanse marine. Het staat nu geparkeerd in IJsland. Met die verplaatsing willen de VS een duidelijk signaal geven aan Rusland dat ze op alles zijn voorbereid.