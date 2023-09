Ook in Eindhoven en omgeving hebben automobilisten straks meer opties om waterstof te tanken

Graffiti­muur moet ‘muf imago’ kunstvak­ken op Fioretti College opkrikken: ‘Ze vonden het maar dodelijk saai’

VEGHEL – Leerlingen van het Fioretti College in Veghel zijn onbewust getuige van een liveoptreden van een graffiti-artiest van Kings of Colors. Een saaie muur verandert in een eyecatcher. Die dient als aftrap voor het compleet opgefriste lesprogramma voor de kunstvakken.