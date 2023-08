Ook in de rij voor Minitopia? Inschrijving gestart voor vijf woningen: ‘Enthousiasme is overweldigend’

Rogier verbouwt schoenenfa­briek naar apparte­ment: ‘Het gaat altijd langzamer dan je denkt’

DONGEN - Een appartement betrekken dat vrijwel helemaal verbouwd moet worden. Een gezin is dat avontuur aangegaan in het magazijn en kantoorpand van de voormalige schoenfabriek op het JAL-terrein in Dongen.