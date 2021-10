‘Ook een stoere vent moet een potje kunnen janken’, schrijft marechaussee Emiel in boek over PTSS

Veel rookontwik­ke­ling bij grote brand schrootbe­drijf AVI in Den Bosch, blussen duurt tot midder­nacht

14 oktober DEN BOSCH - Bij schrootbedrijf AVI in Den Bosch is donderdag rond het middaguur een grote brand ontstaan. Een autowrak op het terrein vatte vlam. De brandweer is met meerdere voertuigen en een blusboot ter plaatse om de brand te blussen. De dikke rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien.