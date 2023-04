Ook dassen verdienen leefruimte in slimme wijk Helmond: zeven tunnels onder N270 voor 1,1 miljoen euro

indebuurt.nl Opgezwolle nieuws! Hipho­picoon Rico komt naar Den Bosch

De Zwolse rapper Rico staat binnenkort in de Verkadefabriek samen met andere woordkunstenaars. Op woensdagavond 12 april is het de derde editie van spoken word event Zinnig Zuiden en ook de oud-Opgezwolle rapper is aanwezig.