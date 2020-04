Ook CDA-prominenten Maij-Weggen en Hirsch Ballin spreken zich uit tegen Brabantse coalitie met Forum

DEN BOSCH - Hanja Maij-Weggen, voormalig commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, sluit zich aan bij de groeiende groep prominente CDA’ers die de op handen zijnde coalitie met Forum voor Democratie niet ziet zitten. Zij heeft een stevige open brief aan het partijbestuur mede ondertekend.

De brief komt uit de koker van oud-gedeputeerde Paul Rüpp, die zich enkele weken geleden in een uitgebreid opiniestuk al tegen de coalitie uitsprak. Dat gebeurt nu opnieuw, in niet mis te verstane woorden. ‘Door nu in een coalitie te stappen met Forum voor Democratie legitimeren we de opvattingen van haar leider die de weg volledig kwijt is zoals blijkt uit recente publicaties', zo verwijzen de CDA-prominenten naar partijleider Thierry Baudet. ‘Uit de NAVO, uit de Europese Unie, rechtspraak aan banden, onderwijs meer onder politieke controle, enzovoort. En als klap op de vuurpijl zei hij onlangs dat ‘VVD en CDA er als onderdeel van de ‘cultuurmarxistische linkse mainstream’ op uit zijn om Nederland te vernietigen!’

Opvallende namen

Onder het schrijven staan buiten Maij-Weggen meer opvallende namen die zich nog niet eerder in het debat hebben gemengd. Rüpp heeft de brief opgesteld met zijn oud-collega Roel Augsteijn; Rüpp, Augusteijn en Maij-Weggen zaten tussen 2003 en 2006 samen in het provinciebestuur. Ze keren zich in die zin dus gezamenlijk tegen hun beoogd opvolgers. Verder staat ook de naam van oud-minister Ernst Hirsch Ballin onder de brief, evenals oud-burgemeester Driek van de Vondervoort van Boekel en Bergeijk.

Directe aanleiding voor de brief is overigens de enquête over de coalitie die Brabantse CDA-leden momenteel kunnen invullen. ‘De leden worden door deze peiling als een stel kleuters en naïevelingen gezien’, concluderen de schrijvers. ‘Inhoudelijk kunnen zij niets beoordelen. Aan de hand van vijf opendeurvragen die bovendien zeer sturend zijn hoopt het CDA dat de meerderheid van de leden vindt dat het CDA altijd moet proberen mee te besturen (...). ‘De vraag is tegen welke prijs je bestuursverantwoordelijkheid wilt dragen. En juist daar krijgen we geen inzicht in: we weten niet wat in het toekomstige coalitie-akkoord staat. En welke afspraken er zijn gemaakt. Maar dan nog. Op voorhand lijkt die prijs voor ons onacceptabel.’

Coalitie