Onzekerheid maakt vluchteling San ziek, geen land wil hem hebben

Kenai is ziek, wie helpt Sem aan nieuwe hulphond? ‘Ze zijn onafschei­de­lijk’

SCHIJNDEL – Hulphond Kenai kwam vier jaar terug in het leven van Sem Nieuwenkamp uit Schijndel. Sindsdien is het duo onafscheidelijk, maar Kenai is ziek en moet met pensioen. Via crowdfunding hoopt Sem genoeg geld voor een nieuwe hulphond te verzamelen.

9 november