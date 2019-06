Onweer, hoosbuien en hagel teisteren Brabant opnieuw

De zware buien trokken vooral over Tilburg en omgeving en Oost-Brabant. In West-Brabant viel iets minder overlast te noteren.



De weerwaarschuwing van het KNMI gold voor heel Nederland, met uitzondering van het zuidwesten. Donderdagochtend is code oranje opgeheven en wordt de schade - opnieuw - opgenomen.



Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers via Twitter voorzichtig te rijden in verband met afgewaaide takken en rommel op de weg.