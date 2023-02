Onvrede over gebrekkig busvervoer in Gemert groeit: weer rit geschrapt waarvan schooljeugd gebruik maakt

Hans Goverde verkoopt Brabant Expres aan Vanderwou Tours uit Dongen

ZEVENBERGEN - Directeur Hans Goverde verkoopt zijn touringcarbedrijf Brabant Expres uit Zevenbergen aan Vanderwou Tours uit Dongen. De bedrijven verwachten dat de overdracht in maart is afgerond. Het personeel gaat mee over. ,,Corona heeft geleerd dat er meer is in het leven dan 24/7 aan staan”, zegt Goverde.