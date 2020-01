Onvoldoende geld beschikbaar voor ruim 500 varkenshouders die willen stoppen

De regeling is bedoeld om de ernstigste knelpunten op het gebied van stankoverlast aan te pakken. De varkenshouders in gebieden waar de geurproblematiek het grootst is, komen als eerste in aanmerking. Het is nog niet bekend waar de ingeschreven varkenshouders vooral vandaan komen; het ministerie van Landbouw wil daar op dit moment nog niets over zeggen. Overigens konden niet alle varkenshouders zich voor de regeling inschrijven. Alleen boeren in de meest varkensrijke gebieden van Nederland kwamen in aanmerking; de zogeheten concentratiegebieden Zuid (Oost-Brabant, Noord-Limburg) en Oost (delen van Gelderland, Overijssel en Utrecht).