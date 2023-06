Onverwacht dikke streep door appartementengebouw Geldrop wegens privacy buren

OM eist tien maanden cel voor mishande­ling, aanranding en diefstal in azc Grave: ‘Extreem vernede­rend en pijnlijk’

DEN BOSCH/VELP Het 39-jarige slachtoffer ligt kermend op zijn rug op de kleine kamer in het asielzoekerscentrum (azc) Grave. Bloed uit een steekwond in zijn bil druppelt lang zijn blote been omlaag. Op zijn borst zit een man met geverfd haar, die hem in het gezicht slaat.