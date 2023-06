Ontsnappen uit Duits gijzelaarskamp in Seminarie Beekvliet: ‘Dan steek je toch de boerderij in brand’

met video Zeer grote drugs­vondst in twee woningen in Goirle: ‘Duidelijk niet alleen voor eigen gebruik’

GOIRLE/TILBURG - Bij doorzoekingen van twee woningen in de Pastoor van Dunstraat in Goirle is volgens de politie dinsdagavond ‘een grote hoeveelheid’ harddrugs gevonden. Twee mannen zijn aangehouden op verdenking van drugshandel. Het gaat om een 57-jarige man uit Goirle en een 27-jarige man uit Tilburg. De politie wil vanwege het onderzoek nog niet aangeven wat er is aangetroffen, maar volgens de burgemeester van Goirle gaat het om ‘echt heel erg veel’ drugs.