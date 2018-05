Ontslagen buschauffeur (29) verdacht van branden bij Arriva Tilburg, medewerkers geschokt

TILBURG - De man die vastzit voor drie branden bij Arriva in Tilburg is een ontslagen buschauffeur. Vermoedens over zijn betrokkenheid leefden al lang onder het personeel. Toch was de schok over zijn arrestatie niet minder groot.

De Tilburger die later deze maand voor het eerst voor de rechter verschijnt vanwege het vermoeden dat hij drie branden bij Arriva in Tilburg heeft aangestoken is een voormalig buschauffeur. Volgens diverse bronnen heeft de 29-jarige man een verleden bij het busbedrijf. Een goed geïnformeerde chauffeur zegt dat Berry van D. eind 2016 werd ontslagen omdat een verbroken relatie met een vrouwelijke collega voor problemen zorgde op de werkvloer.

Arriva in Tilburg werd vorig jaar drie keer getroffen door brandstichting. Op 16 september gingen in de remise aan de Fatimastraat vijf bussen in vlammen op. Twee weken later werd een kantoor op het terrein in brand gestoken. In november was het weer raak. Toen werd een bus gestolen vanaf de remise en na een urenlange rondrit in de omgeving van Tilburg ook in brand gestoken.

Dreigementen

Berry van D. werd in februari opgepakt nadat de politie beelden van de branden en de dader had getoond op televisie. Onder het personeel van Arriva in Tilburg leefde de gedachte over zijn betrokkenheid al ruim voor die tijd, vooral omdat hij in emotionele uitspattingen al eens dreigementen had geuit. De beelden bij Bureau Brabant bevestigden op de werkvloer het vermoeden dat de voormalig collega de branden heeft aangestoken.

Berry van D. was chauffeur op de streeklijnen van Arriva. De verdenking en zijn aanhouding veroorzaakten een schok onder het personeel bij Arriva in Tilburg omdat hun voormalig collega als goede en klantvriendelijke chauffeur juist bijzonder werd gerespecteerd. De klap werd versterkt omdat zijn vader ook nog als buschauffeur werkt bij het bedrijf.

Quote Het Openbaar Ministerie doet ook geen mededelin­gen. Advocaat Michel Govers van de verdachte wil niet reageren.

Geen mededelingen

De Tilburger zit sinds zijn arrestatie vast. Ondanks alle vermoedens en aanwijzingen ontkent de voormalig buschauffeur dat hij de branden heeft gesticht. Op 23 mei staat hij voor het eerst in het openbaar voor de rechter in Breda. Ook een tot dusver onbekende containerbrand in oktober rekent de aanklager hem aan.

Arriva wil niet bevestigen dat de aangehouden verdachte een voormalig werknemer is van het bedrijf. Een woordvoerder zegt dat de identiteit van de verdachte bij Arriva niet bekend is en verwijst naar de politie. Het Openbaar Ministerie doet ook geen mededelingen. Advocaat Michel Govers van de verdachte wil niet reageren.

Arriva wil evenmin bevestigen dat het bedrijf als benadeelde partij een verzoek om schadevergoeding heeft ingediend, zoals een goed ingevoerde bron zegt. De hoogte van de schadeclaim is niet bekend maar volgens de politie loopt de schade door de branden in de miljoenen.