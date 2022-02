Ontslag na vlammend bericht op Facebook of Twitter, het zal nog vaker gebeuren: ‘Zeker in deze coronatijd’

Nieuwsover­zicht | Achtervol­ging eindigt met bewuste botsing - Souschefs ‘misselijk gegeten’ aan Ligakoeken

De politie botste bewust tegen een wegpiraat na een lange achtervolging over de A16 in Brabant. Een verpleegkundige die stelt dat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis bijwerkingen van het coronavaccin zou verzwijgen, is door het Tilburgse ziekenhuis ontslagen. Het ziekenhuis moet wel 75.000 euro transitievergoeding betalen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag 10 februari.

