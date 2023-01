Ontmoet leeftijdsgenoten en maak een praatje

Gemertse ouders hebben een initiatief op poten gezet om deze groep kinderen te stimuleren om contact met elkaar te maken. Gewoon voor een simpel gesprek of om een spelletje spelen. Op vrijdag 3 februari wordt van 19.00 tot 22.00 uur weer zo’n avond gehouden in De Bunker aan de Sint Annastraat 60 in Gemert. Het is heel laagdrempelig en er worden tips gegeven. De toegang is gratis.