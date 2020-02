Onstuimig carnavalsweekend in aantocht met veel regen en windkracht 5

Vooral de wind is een probleem voor carnavalsoptochten. Bij enkel regen gaat in principe de opstoet gewoon door. Windkracht 5 is voor optochten op het randje om het al dan niet te laten doorgaan. Vorig jaar werd de beslissing in Breda en Den Bosch tot het laatste moment uitgesteld. Ook toen was het windkracht 5, maar werd er uiteindelijk toch gereden. Veiligheidsdiensten adviseren om de optocht vanaf windkracht 6 niet te laten doorgaan.