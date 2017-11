Onrust om eierbroedmachine uit Bladel als kindercadeau voor Sinterklaas of kerst

'Jongeren bij onrust Campus 013 waren geen leerling van de school'

12:43 TILBURG - Een groot deel van de jongeren dat woensdag betrokken was bij de onrust rond Campus 013 in Tilburg, was geen leerling van de school. Dat zegt directeur Robert Weijmans van de vmbo-opleiding. Waar die jongeren dan wel vandaan kwamen, zegt Weijmans niet te weten.