Onnavolgbare moves in de verzengende hitte: breakdancen naast de kathedraal

Familie Klavert van het afgebrande eethuis Klein Java is onderstebo­ven van alle steun uit Breda: ‘Dit is te gek voor woorden’

BREDA - Het streefbedrag van de inzamelingsactie ‘Help Klein Java na verwoestende brand’ is binnen een dag gehaald. ,,We staan er van te kijken wat een impact het restaurant in Breda heeft.”