Online supermarkt Picnic is een grootgrutter met schort én algoritmen

Libéma geschokt door vliegtuig­crash in Zuid-Afri­ka en probeert vanuit Rosmalen gewonde collega's te helpen

10 juli ROSMALEN - ,,We zijn geschokt", is de eerste reactie van eigenaar Libéma van het luchtvaartmuseum Aviodrome over de crash van het historische vliegtuig in Zuid-Afrika. De woordvoerder bevestigt dat drie Nederlandse medewerkers van Aviodrome in het gecrashte vliegtuig zaten en lichtgewond zijn geraakt.