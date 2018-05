BOEKEL - Dodelijke ongevallen, botsingen en allerlei onveilige situaties met landbouwvoertuigen is al jarenlang een heet hangijzer. ,,Er is maar lastig grip op te krijgen”, weet Atze Dijkstra van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Het ongeval in Boekel waar woensdagochtend een wandelend echtpaar door een enorme tractor met mestinjector van de weg werd gereden, staat niet op zich. Nu bleef bij zware verwondingen maar per jaar vallen er gemiddeld elf doden bij ongevallen met landbouwvoertuigen. ,,Waar het totaal aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer afneemt, blijft het rond de landbouwvoertuigen al jaren gelijk.”

Dat aantal kan de komende jaren volgens Dijkstra zomaar toenemen omdat er steeds meer kilometers gemaakt worden met tractoren met allerlei landbouwwerktuigen erachter. ,,Voorheen reden boeren met eigen materiaal naar hun eigen akkers. De afgelopen jaren worden er veel meer loonwerkers-bedrijven ingehuurd en die maken meer kilometers om bij alle landbouwpercelen te komen.”

Extra probleem

Extra probleem is volgens Dijkstra dat ze eigenlijk altijd rijden op een weg die voor zulke voertuigen ongeschikt is. ,,Wegbeheerders als provincies en gemeenten weren landbouwverkeer van de rondwegen en ontsluitingswegen. Daar leveren ze onveiligheid op omdat ze langzaam rijden (max 25 km, red). Op veel kleinere dorpswegen of dwars door de bebouwde kom leveren ze juist gevaar op omdat ze groot en breed zijn.”

Als er zo’n gevaarte voorbij komt, is het volgens Dijkstra heel lastig inschatten of je als voetganger of fietser de berm in moet. ,,De breedte van een tractor is nog wel in te schatten maar de landbouwmachines die er achter hangen zijn vaak veel breder.”

De Rijksdienst voor het Wegverkeer stelt regels over maximale breedte van dergelijke landbouwvoertuigen. ,,Daar kan voor een bepaalde route en een bepaalde tijd ontheffing voor aangevraagd worden voor bij voorbeeld bredere combines om te oogsten.”

Controle lastig

Controle is volgens SWOV extra lastig omdat landbouwvoertuigen geen kenteken hebben. ,,Bij overtreding van de maximale snelheid of maximale breedte moet je altijd de bestuurder staande houden. Je kunt niet controleren met camera’s.” Het wetsvoorstel om kentekens voor de landbouwvoertuigen in te voeren, werd eind 2016 geblokkeerd door een krappe meerderheid in de Tweede Kamer. ,,Dat was tegen verwachting. Vooral omdat de invoering gepaard ging met de verhoging van de maximale snelheid van 25 naar 40 of 45 kilometer per uur.” De hogere kosten, met de invoering van kentekens gaan boeren meer wegenbelasting betalen, is volgens Dijkstra voor de agrarische sector het belangrijkste struikelblok.