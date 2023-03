Ongeval bij Schaijk onder invloed van cocaïne: automobilist uit Lith (34) viel achter stuur in slaap

Soepele spagaten en spectacu­lai­re salto’s bij titel­strijd acrogym in Volkel

VOLKEL - In de Wervel in Volkel was het deze zaterdag en zondag een komen en gaan van superlenige meisjes, op blote voeten en in fleurige turnpakjes met glitters. In de sporthal vonden namelijk de districtswedstrijden acrogymnastiek plaats van Brabant, Limburg en Zeeland.