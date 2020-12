Ongeregeldheden in Graafsewijk in Den Bosch: zwaar vuurwerk afgestoken en auto in brand

Dit seizoen geen Winter Efteling meer, decoratie per direct afgebouwd

30 december KAATSHEUVEL - De Winter Efteling is vroegtijdig beëindigd. De winterse themaperiode in het park in Kaatsheuvel zou eigenlijk tot en met januari duren. Omdat er vanwege de huidige lockdown te weinig tijd overblijft om bezoekers te ontvangen in de Winter Efteling, worden alle winterse decoraties en verlichting afgebouwd.