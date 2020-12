Ongeregeldheden in Graafsewijk in Den Bosch: politie bekogeld met zwaar vuurwerk en auto in brand

DEN BOSCH - In de Graafsewijk in Den Bosch zijn op oudjaarsavond rond 19.00 uur ongeregeldheden geweest. Groepen jongeren stonden verspreid langs de Graafseweg en staken zwaar vuurwerk af. Ook is er een auto in brand gestoken. Nadat de politie arriveerde, werd ook die bekogeld met vuurwerk. Toch werd het door de aanwezigheid van de ME wat rustiger in de wijk. Omdat de gemeente er rekening mee houdt dat het later op de avond opnieuw onrustig wordt, wordt gewerkt aan maatregelen. Daarbij wordt onder meer een noodverordening overwogen.