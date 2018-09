Ongeneeslijk zieke Brabander (66) werkte jaren met kankerpatiënten: 'Ik ben niet bang voor de dood'

CUIJK - Hij werkte 37 jaar met kankerpatiënten in het Radboudumc. Nu is Cuijkenaar Jan Bardie zelf ongeneeslijk ziek. Woensdag gaat hij in Cuijk aan boord voor een van zijn laatste tochten over de Maas. ,,Waardeer de kleine dingen van het leven’’, zegt hij.

Jan Bardie stapt woensdag met zijn vrouw Marion op de Maaskade in zijn woonplaats Cuijk aan boord van koninklijk jacht Piet Hein. Voor wat een onvergetelijke vaartocht op de Maas moet worden. De rivier die een rode draad vormt in het leven van de geboren Roermondenaar, die ook even in Maasstadje Grave gewoond heeft.

Zijn zoon attendeerde hem op deze bijzondere vaartocht van VaarKracht. Deze vrijwilligersorganisatie verzorgt in het land deze uitjes voor 'mensen die met kanker leven'. Jan Bardie leeft met kanker. Nog wel.

,,Mijn vrouw en ik zeilen graag. Doen we ook geregeld in Cuijk op de Kraaijenbergse Plassen. We zijn watermensen. We houden van het water. Het is fijn dat een stichting als VaarKracht dit mogelijk maakt.’’ Het echtpaar is ook lid van de zeilvereniging van het Radboudumc. Het Nijmeegse ziekenhuis waar de 66-jarige Bardie liefst 37 jaar lang gewerkt heeft als radiotherapeutisch laborant en waar zijn Marion (57) nog steeds werkt.

De Cuijkenaar is twee jaar geleden, vlak voor zijn pensioen, abrupt gestopt met werken.

Hersentumor

September 2016. Jan en Marion Bardie zijn net terug van een zeilvakantie met een bevriend stel op de Friese meren. De Radboud-laborant krijgt een telefoontje van zijn eigen ziekenhuis. Op de in 2013 gemaakte mri-scan van zijn hoofd blijkt toch 'iets' te zitten wat er niet moet zitten. De huisarts had Bardie eerder dat jaar met hardnekkige oorsuizingen naar de KNO-arts doorverwezen.

De boodschap van de oncoloog is overduidelijk: Jan heeft een tumor in de kleine hersenen, een gezwel waarbij een operatie niet meer mogelijk is. Op de afdeling radiotherapie van het Radboud heeft hij zijn hele werkzame leven met kankerpatiënten gewerkt door ze te helpen met bestraling. Daar heeft hij van nabij veel leed meegemaakt. ,,Ik kon het psychisch toen niet meer aan om zelf mensen met een hersentumor te behandelen.’’

Quote Mijn vrouw en ik hebben gekozen voor kwaliteit van leven. Geregeld weekendjes samen even weg, eropuit nu het nog kan. Jan Bardie Met intensieve bestraling kan, krijgt Bardie nog te horen, de groei van de tumor wat afgeremd worden. ,,Je kunt ervoor kiezen je leven zo enkele jaren proberen te verlengen. Maar dan verlies je ook je geheugen. Mijn vrouw en ik hebben gekozen voor kwaliteit van leven. Geregeld weekendjes samen even weg, eropuit nu het nog kan.’’

Op het oog lijkt de Cuijkenaar, vader van twee zoons (28 en 30), niet ernstig ziek. ,,Ik voel me fysiek ook nog redelijk in orde.’’ Zijn gezicht is mooi bruin van de zon en vermagerd is hij geenszins. ,,Ik ben de laatste tijd wel sneller moe. Dat merk ik ook als ik gewandeld en gefietst heb. Daarom heb ik nu ook’’, zegt hij met een glimlach, ,,zo'n elektrische fiets.’’

Dood

Bardie, die recent nog de 90e verjaardag van zijn vader vierde, blijft er op het oog relatief kalm onder nu hij weet dat het einde nadert. ,,Meer dan vier jaar zal ik niet meer leven. Bang voor de dood ben ik niet, wel voor de weg ernaartoe, de aftakeling en zo. Iedereen gaat een keer dood, ik ben geen uitzondering. Ik heb alleen pech gehad.’’

Ziek of niet. Januari dit jaar op de Molenstraat in Nijmegen riep hij nog een man tot de orde die even daarvoor zijn vriendin op straat mishandeld had. Bardie liep met zijn vrouw door de binnenstad, toen hij plots gegil hoorde van een vrouw die op straat lag. De man die haar geslagen had kwam op de Bardies af. ,,Tegen onrecht kan ik, ook nu ik ernstig ziek ben, niet tegen. Ik dacht toen nog wel, wat heb ik nou te verliezen.’’ Voordat Jan het wist, had de man de bril van zijn hoofd geslagen. Maar de Cuijkenaar slaagde erin hem vast te pakken. Met hulp van omstanders en later de politie kon de man in de boeien geslagen worden.

Noordkaap

Hij mag dan nog altijd niet tegen onrecht kunnen, 'de kleine dingen in het leven' is hij door zijn ziekte meer dan ooit gaan waarderen. ,,Denk aan de goede relaties met je dierbaren. Dat is pas belangrijk. Koester die, zou ik willen meegeven. Zo ben ik samen met mijn zoons op vakantie geweest. Dan voer je heel bijzondere gesprekken met je kinderen. We zijn onder meer - ik ben een wielerliefhebber - naar de Tour de France gaan kijken. Ik heb geen bucketlist, dingen die ik nog per se graag wil doen. Al had ik graag de Zuidpool en de Noordkaap willen zien. Maar ik weet dat dit er niet meer in zit. Die kou kan mijn lichaam niet meer verdragen. Ik kan nu ineens ontzettend genieten van de natuur langs de Maas. Prachtig, met al dat groen. Ik wandel en fiets nog graag, dat geeft me ook een bepaalde rust.’’

Woensdag is het weer genieten geblazen. Nu vanaf het water.