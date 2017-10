Ongeluk tussen scooter en Arrivabus op Bredaseweg; scooterrijder zwaargewond

VIDEO Automobilist knalt in Tilburg tegen boom; slachtoffer in kritieke toestand naar ziekenhuis

11:33 TILBURG – Op Ringbaan-Zuid in Tilburg is een auto zondagochtend frontaal op een boom gereden. Hij is daarna over de kop geslagen en een aantal meters verder op zijn dak terecht gekomen. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.