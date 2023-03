Ongeluk op A67 bij Geldrop in richting van Eindhoven, weg weer vrij

Boekel wil met ‘losloopge­bie­den’ hondenpoep aanpakken

BOEKEL - Varkensmest is er te over in Boekel. Maar ook hondenpoep zo blijkt. De opruimverplichting van hondenkeutels wordt slecht nageleefd. Daarom wil Boekel nu als proef een ‘hondenlosloopgebied’ creëren.