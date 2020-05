Ongeluk met meerdere vrachtwagens op A67 bij Bladel: tankwagen bevat brandbare stof

Dat meldt de gemeente Mol (BE). De tankwagen kwam rond 15.40 uur met twee andere vrachtwagens in botsing en vatte vlam. Inmiddels is de wagen geblust, maar het is nog onduidelijk of er brandbare vloeistof uit de tankwagen lekt.

‘Zeer ernstig’

Verschillende crashtenders vanuit Nederland en België rukten uit om de tankwagen te koelen. Volgens het Verkeerscentrum in België is de snelweg in beide richtingen volledig afgesloten. Dit zal volgens de gemeente Mol nog wel even duren. Er is een omleiding ingesteld via Arendonk, Reusel, Bladel en Eersel. Het is daar al ‘bijzonder druk'. De Reuselseweg blijft afgesloten tussen de dorpskern van Postel en de grens met Nederland.