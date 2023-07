Ongeluk met drie auto's op A2 bij Best, hulpverleners in stromende regen

Motorcros­ser Jeffrey Herlings direct in top vijf bij rentree na blessure­leed, Glenn Coldenhoff op podium

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn rentree gemaakt in de MXGP met de achtste en vierde plaats in de Grote Prijs van Finland. De tweevoudig wereldkampioen in de MXGP eindigde als vijfde in de GP. Glenn Coldenhoff werd derde na de vierde en derde plaats.