Ongeloof om overlijden Dennis (37): 'Er was voor hem geen donor'

Turbulent ziektejaar

Op een gegeven moment kwam bij Verweijen het besef dat hij niet meer beter zou worden. Daarom probeerde hij alles uit het leven te halen. Zo kreeg hij op 9 mei vorig jaar nog een dochtertje en schreef hij tijdens zijn ziekteperiode een boek, op basis van aantekeningen, die hij maakte. In het boek, waar hij enkele maanden geleden nog over vertelde tijdens het Gelderlander Nieuwscafé in De Weijer in Boxmeer, komt het eerste, turbulente ziektejaar van hem helemaal terug. Het was voor de naar Uden verhuisde Verweijen nog serieus spannend of hij het wel kon voltooien, zo ziek was hij. ,,Regelmatig heb ik gedacht dat het boek er nooit zou komen.” Er is inmiddels zelfs een tweede druk van het boek Papa's Bloed uitgebracht.



Dennis liet deze week nog op zijn pagina weten dat zijn gezondheid fors achteruit ging. Hij bedankte iedereen voor alle steun en hulp. ,,Dit heeft ons altijd heel veel goed gedaan!! Er zijn plannen om het idee rondom Papa's bloed voort te zetten (ideeën en hulp zijn altijd welkom). Hier zal waarschijnlijk de inzet voor Stichting Matchis, aandacht voor het boek Papa's bloed en de ontwikkeling rondom ons gezin centraal staan”, schreef hij.



Dennis Verweijen laat een dochtertje na en zou op korte termijn voor de tweede keer vader worden. Zijn boek ligt sinds een paar maanden in de winkels en is ook online te bestellen.