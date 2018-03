Ongeloof bij boswachter Frans Kapteijns (64) en zijn volgers: 'Makro verkoopt zwaar gif als biologisch'

OISTERWIJK – Makro heeft zich de woede op de hals gehaald van boswachter Frans Kapteijns (64) en tientallen mensen die hem volgen. Het groothandelsbedrijf stunt in de nieuwste folder met de omstreden onkruidverdelger RoundUp en beweert daarbij dat het spul 'biologisch' is. Het middel zou ook nog eens 'glysofaatvrij' zijn.

Daar gelooft Kapteijns, bekend met het beruchte middel, 'helemaal geen snars van'. ,,Hoe kunnen ze dit zo opschrijven? Dit smerige spul is niet biologisch, het is een ramp voor onze natuur!”

Meest gebruikte verdelgingsmiddel

RoundUp is in Nederland al jaren het meest gebruikte onkruidverdelgingsmiddel. Door het spul in de grond te spuiten drogen planten sneller uit en kunnen ze sneller van het veld geruimd worden. Maar RoundUp is ook giftig: het verandert de bodem en daarmee de basis voor alle plantengroei.

Dat weet Kapteijns maar al te goed. Hij ziet het omstreden middel als de wortel van alle kwaad. ,,Iedereen weet dat het heel slecht gaat met onze insecten. Door dit spul in onze bodem te spuiten hebben ze nóg minder kans om te overleven. Dat is niet alleen voor hen, maar ook voor ons slecht nieuws. Insecten zijn de basis van ons voedselweb."

Onbegrijpelijk

Kapteijns vindt de actie van Makro dan ook onbegrijpelijk. ,,Stunten met dit giftige spul is al één ding, maar het dan ook nog verpakken als biologisch? Dat gaat er bij mij écht niet in. Überhaupt gaan de termen 'biologisch' en 'onkruidverdelger' al niet samen. Als je iets biologisch wilt doen, moet je allesbehalve verdelgen."

Op sociale media krijgt de bekendste boswachter van onze provincie veel bijval. Zijn bericht op Facebook is al meer dan honderd keer gedeeld. Ook op Twitter wordt met verbazing gereageerd op de advertentie.

Bijval

,,Makro is niet goed wijs. Roundup is vergif. Geen biologische onkruidverdelger!”, schrijft Marjolein van Eijndhoven. Ook Henk Beugeling vreest voor het ergste als de klanten van Makro het middel massaal inslaan. ,,Daar zullen de bijen niet blij van worden."

Het zou voor Kapteijns al veel verschil maken als Makro de advertentietekst aanpast. ,,Schrijf gewoon op wat het echt is, dan zijn we al een heel stap verder."

Reactie boeren

De agrarische industrie is een andere mening toebedeeld dan Kapteijns en claimt dat RoundUp juist nodig is voor onze voedselvoorziening. Maar als het aan het Europees Parlement ligt, mogen de land- en tuinbouw glyfosaat over vijf jaar niet meer gebruiken.

Vanaf volgend jaar zouden al beperkingen moeten gaan gelden, zoals een sproeiverbod vlak voor de oogst. Voor huishoudens zou Roundup direct taboe moeten worden.

Politieke reacties

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer vindt een verbod ,,onevenredig'' en onthield zich bij de stemming. ,,Glyfosaat blijft vooralsnog onmisbaar voor grote delen van de Europese land- en tuinbouw.'' Bas Eickhout (GroenLinks) is verheugd dat het parlement ,,gezondheid en milieu op de eerste plaats zet''.

,,Glyfosaat doodt zo'n beetje iedere plant en insect waarmee het in aanraking komt.'' Volgens Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) is een ,,einde aan het massale gebruik van kankerverwekkend Monsanto-gif eindelijk in zicht.”

Onderzoek

Eerder deze maand bleek uit onderzoek van Wageningen Universiteit dat bijna de helft van alle landbouwgrond in Europa een hoog glyfosaatgehalte bevat. De onderzoekers vinden het onverstandig de onkruidverdelger op de Europese markt te houden.