Onderzoek naar veiligheidsbeleving trampolineparken: ‘Zijn ouders zich voldoende bewust van risico’s?’

Noordelij­ke rondweg Breda: de rek is er nu echt wel uit

6:00 BREDA - Binnenkort gaat de kruising van de noordelijke rondweg met de Konijnenberg in Breda op de schop. Er komt wéér meer asfalt om de doorstroming van het verkeer te waarborgen. Maar als deze klus geklaard is, dan is de rek er wel uit. Er is simpelweg geen ruimte meer om het kruispunt verder uit te breiden.