Onderzoek naar gebruik loodhoudende benzine vliegvelden Budel en Seppe

Aanzicht schoolpand Pionier in Valkens­waard blijft na verbouwing groten­deels intact

VALKENSWAARD - Het vooraanzicht van schoolgebouw De Pionier blijft onaangeroerd in het ontwerp voor de vernieuwbouw. Aan de achterkant komt een nieuwe beweegruimte, gebouwd op poten. In het toekomstige Integraal Kind Centrum(IKC) is ook ruimte voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.

12:42