Onderzoek: bij rellen in Eindhoven was sprake van overmacht, ‘burgemeester moet wel op zijn woorden letten’

Video Slechtzien­de Elin (10) leert braille lezen door legoblok­jes

17 maart Dat je met LEGO-blokjes kunt bouwen, is al lang bekend. Dat je er ook mee kunt leren lezen, en dan ook nog eens in braille, is nieuw. In de klassen bij Koninklijke Visio in Breda zijn de bakken met LEGO Braille Bricks enthousiast ontvangen. Door de stipjes van legoblokjes leert Elin spelen met woorden in braille. Haar lievelingswoord? “Backstreetboys.”