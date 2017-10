Ondernemers spinnen garen bij onderwijsstaking: 'We rekenen op een soort weekenddag'

Zwembad Sonsbeeck in Breda gooit donderdagmiddag de deuren open tegen een speciaal tarief. ,,Normaal zijn er dan alleen zwemlessen voor het speciaal onderwijs, maar dat gaat niet door in verband met de staking'', vertelt een medewerker van het zwembad. ,, Daarom is het nu van een tot vijf uur vrij zwemmen bij ons, voor 3 euro per persoon. Normaal kost een kaartje 5,30 euro.'' De actie is al bij aardig wat mensen bekend. ,,We krijgen er best wel vragen over. Mensen horen het viavia.''