Ondernemend Brabant doet goede zaken: minder bedrijven failliet verklaard dan in 2019

Dat de economie door de ingrijpende pandemie flinke klappen te verduren krijgt, is een understatement. Toch gaan er, ondanks de coronacrisis, minder bedrijven failliet dan in 2019. Dat blijkt cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tot en met september werden er dit jaar in Nederland 2600 faillisementen uitgesproken. Dat is zo'n acht procent minder dan het aantal failliet verklaarde bedrijven in de eerste negen maanden van 2019. Ook in Brabant kan in dat opzicht de vlag uit: daar gingen gemiddeld 8,9% minder bedrijven bankroet dan het jaar daarvoor. Opmerkelijk, kijkend naar de gesloten horeca en leegstaande winkelpanden.

Vooral in Den Bosch is het verschil gigantisch. In die gemeente werden dit jaar 34 bedrijven bankroet verklaard, ten opzichte van 60 vorig jaar. Dat -43,4 procent minder. Opvallend: in het derde kwartaal gingen twee bedrijven failliet, ten opzichte van twintig bedrijven in 2019. Twintig kilometer zuidelijker, in Tilburg, vallen de cijfers eveneens beter uit. Vorig jaar gingen in de Kruikenstad 36 bedrijven failliet, tegenover 28 in dit jaar. Wel is er een merkwaardige stijging te zien in het tweede kwartaal: vorig jaar sloten slechts drie bedrijven hun deuren, dit jaar dertien.

Breda

Ook Breda mag in de handjes klappen: in de parel van het zuiden gingen dit jaar 30 bedrijven op de fles. Vorig jaar waren dat er 47: een verschil van -36,2%. De meest opvallende daling is terug te vinden in de cijfers van het tweede kwartaal: vorig jaar gingen er in die periode 21 bedrijven failliet, dit jaar slechts zes.

Van de statistieken die in Brabant bijgehouden zijn, staat Eindhoven onderaan het lijstje. Toch kan er allerminst van slecht nieuws gesproken worden: ook in Eindhoven zijn de cijfers gunstig, hoewel het verschil klein is. In 2019 werden er 58 bedrijven failliet verklaard, in 2020 ligt dat aantal op 55. Dat is een verschil van -5,2%.

Dat de cijfers - ook landelijk - gunstig zijn, kan volgens de Raad van de Rechtspraak een reden hebben. 'Rechters zijn geneigd om ook de economischie situatie van de coronacrisis mee te wegen in hun oordeel', meldt de instelling op de website. ‘Verder spelen ook de steunmaatregelen van de overheid mogelijk een rol bij de daling van het aantal faillissementen', klinkt de nuance.

Zie hieronder de interactieve kaart van LocalFocus:

