Onder de zonnebank met veertig graden? ‘Juist nu is het lekker’

OSS/UDEN - Met temperaturen van veertig graden zoeken de meeste mensen de verkoeling op. Dan ga je toch niet onder de zonnebank of naar de sauna. Of juist wel?

Nee, het loopt dezer dagen geen storm bij SunCare in Uden. Dat wil medewerkster Michelle Wittens best toegeven. Je hoeft ook geen raketgeleerde te zijn om na te gaan waarom. Veel Udenaren zijn op vakantie. En wie achterblijft, kan ook aan een plas water of in de eigen achtertuin aan een zomers kleurtje werken. Toch zijn er wel degelijk mensen die op de heetste dag ooit in Nederland gemeten, donderdag dus, onder de zonnebank gaan. Wittens geeft ze groot gelijk.

,,Onze vaste gasten weten ons ook nu te vinden", zegt ze. ,,Hierbinnen staat de airco lekker aan en is het veel comfortabeler bruin worden dan buiten. Binnen twintig minuutjes ben je vaak al klaar.” Niet voor niks is de salon tussen 09.00 en 22.00 uur geopend. Dan kunnen klanten zelfs nog aan hun kleurtje werken als de zon buiten al onder is.

Beter dan op het strand

Even verderop bij Sunday's in Oss blijft de teller aan het begin van de middag steken op twee gasten. Achter de koele kassa maakt Nona van Buul zich daarom maar nuttig met het opvouwen van wat handdoeken. ,,Je ligt hier veel lekker dan aan het strand", zegt ze. ,,Op een koele plaat en als je wilt zelfs met verneveling.”

Bij sauna's elders in het land tekent zich eenzelfde beeld af. Daar is het minder druk dan anders, al zou dat vooral te maken hebben met de traditioneel rustige zomerperiode. Niet zozeer met het extreme weer van de laatste dagen.

Op de deur bonzen

Waar de ene ondernemer last heeft van de moordende hitte, heeft de ander er juist profijt van. De ijscoman bijvoorbeeld, de kroegbaas of de elektrozaak die de airco's over de toonbank ziet vliegen. Of wat te denken van winkeliers met badmode. ,,Gisterochtend stonden ze hier om tien uur op de deur te bonzen”, zegt Sjoerd Roelofs van Koning Bodyfashion in Oss. ,,Ze zeggen wel eens ‘vrouwen bloot, handel dood', maar hier geldt eigenlijk het omgekeerde.”

De winkelier ziet dat dankzij de vroege schoolvakanties veel Ossenaren inmiddels alweer terug zijn van hun reis. Badpak en bikini zijn daarom vaak versleten door chloor of glijbaan. ,,De komende weken gaan mensen nog zonnen bij Hemelrijk of de Geffense Plas. Grote kans dat je daar de buurvrouw of een collega treft. Dus juist dan moet je er goed uitzien.”

Zo probeert elke ondernemer het beste van de hete zomer te maken. Zelfs in de zonstudio's komt het helemaal goed, denkt Van Buul. ,,Bij ons kan je het zonlicht een paar tandjes lager zetten als het te heet wordt. Zie dat op het strand maar eens voor elkaar te krijgen.”