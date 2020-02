Ondanks gebreken wordt station Breda het best gewaardeerd, ook Deurne en Den Bosch favoriet

De NS vroeg 150.000 reizigers naar hun ‘stationsbeleving'. De standaard: hoe meer mensen een 7 of hoger geven, hoe hoger het station op de lijst staat. Helemaal bovenaan prijkt het Limburgse Klimmen-Ransdaal; een rijksmonument in de gemeente Voerendaal.

Volledig scherm Vorig jaar werd een tijdelijke overkapping gemaakt boven de ingang van het station aan de Belcrumzijde. Er vielen daar stukken steen uit het plafond. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Stijf onderaan

Stijf onderaan vinden we station Lage Zwaluwe terug. Reizigers worden hier alleen maar minder blij. Waar vijf jaar geleden nog 42 procent positief was over dit station in Zevenbergschen Hoek, is nu nog maar 27 procent dat.

Hoewel er dagelijks 818 reizigers in- en uitstappen (volgens cijfers uit 2018; het is één van de kleinste stations van Brabant), zijn er nauwelijks voorzieningen op Lage Zwaluwe. Geen AH To Go, geen Kiosk. Zelfs een kopje koffie is er niet te krijgen. Wel is er een grote parkeerplaats, waar de reizigers uit de brede regio gratis parkeren. Mogelijk speelt ook de soms wat onveilige omgeving mee. In 2018 werden regelmatig overnachtende vluchtelingen opgepakt in de buurt van het station.

Positief en negatief

Ook geen populair station: Eindhoven Strijp-S. Hoewel vlakbij nog een snackbarretje zit, is hier ook weinig te halen. Slechts 48 procent van de reizigers waardeert het hier. Ook over Helmond Brouwhuis, Etten-Leur, Breda Prinsenbeek en Bergen op Zoom zijn reizigers maar matig positief.

Wel fijne stations (na Breda): Deurne, Den Bosch, Eindhoven, Helmond Brandevoort, Helmond en Oisterwijk.

