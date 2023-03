Omwonenden zien 150 flexwoningen Schijndel niet zitten, sportclubs willen wel meedenken

‘Onbekend’ virus waarmee veel mensen besmet raken: dit moet je weten over HPV

Jaarlijks overlijden 400 mensen aan kanker veroorzaakt door het HPV-virus. De leeftijd voor jongeren om het vaccin tegen dit seksueel overdraagbare virus gratis te kunnen krijgen is onlangs verlaagd naar 10 jaar. Maar wat is het HPV-virus precies en waarom is het belangrijk om al op jonge leeftijd in te enten?